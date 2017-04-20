20 апреля 2017, 12:01Общество В Пензе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям В Главном управлении МЧС России по Пензенской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основным вопросом обсуждения стала подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Регион принимает участие в крупных командно-штабных учениях по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В ходе тренировки сотрудники МЧС отрабатывают навыки ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций природного характера, проверяют надежность систем управления и быстродействие.

«Оповещение, сбор и организация работы комиссии по ЧС, обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, оперативных штабов, рабочих групп, комиссий по предупреждению ликвидации ЧС органов области, приведение в готовность сил и средств пензенской территориальной подсистемы РСЧС, предназначенной для ликвидации ЧС в паводковый период и пожароопасный сезон», - перечислил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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