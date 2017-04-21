21 апреля 2017, 19:18Общество В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня местного самоуправления 21 апреля в России - День местного самоуправления. В Пензе торжественное собрание по случаю профессионального праздника сотрудников муниципалитетов состоялось в городской администрации. К присутствующим обратился губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что его карьера во власти тоже начиналась в стенах мэрии.

«Я хочу поблагодарить городскую власть. Всех, кто работает в муниципалитете, за труд, потому что он тяжелый, не простой. Муниципалитет - это земля, это проблемы горожан, дороги, тротуары, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, это обращения граждан, это основа региона, а основу России составляют регионы», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году День местного самоуправления отмечается в пятый раз. Указ о его учреждении подписал в 2012 году президент России Владимир Путин. 21 апреля выбрано датой празднования не случайно. В этот день в 1785 году, по указу Екатерины Второй, была издана Жалованная грамота городам. Документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

На торжественном собрании лучших специалистов муниципальных органов власти, а также ветеранов наградили грамотами и благодарственными письмами.

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