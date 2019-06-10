В Пензе состоялось первенство области по теннису среди ветеранов

В Пензе на кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Ахунах прошли соревнования по теннису среди ветеранов. Турнир в 2019 году прошел в 20 раз. В первенстве приняли участие порядка 70 человек - спортсмены-любители различных профессий от 35 лет и старше.

На соревнованиях ветеранов тенниса - только любители. Владимиру и Юрию по 73 года, в этом виде спорта они уже больше 17 лет, но впервые играют в паре. Несмотря на статус непрофессионалов на корте, у обоих друзей все же есть спортивные регалии. За ракетки они взялись уже после завершения карьеры в других видах спорта.

«Велосипедом занимался, конькобежным спортом, КМС по ориентированию. Игра прибавляет энергии, без нее ссчитай весь день прошел зря», - рассказали участники соревнований по теннису среди ветеранов Пензенской области Владимир Ермаков и Юрий Тимохин.

В областных соревнованиях по теннису среди ветеранов в 2019 году принимали участие порядка 70 человек. Все девять кортов с самого утра были буквально под завязку, там соревновались в парных разрядах, одиночных мужских и женских и смешанных. Возраст участников - от 35 до 75 лет. На корте в этот раз ввели даже категорию «Дочки-матери».

Сыграл на корте и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он оценил свою физическую подготовку как удовлетворительную. Дело в том, что накануне перед турниром глава региона вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил международный экономический форум.

«Работа на форуме была очень напряженной, подписано около 29 встреч и порядка 20 соглашений. Прошло мало времени, не восстановился, но все равно нужно выходить на площадку, играть, заниматься физической культурой, двигаться, особенно таким, как я - в моем возрасте», - сказал он.

В федерации ветеранов тенниса области отмечают положительную тенденцию: заниматься этим видом спорта в регионе стали больше и активнее. Сыграла в этом свою роль и материальная база.

«Пенза находится в тройке городов России по обеспеченности кортами на душу населения. За это большое спасибо руководству области. Теннис развивается, сейчас общее количество занимающихся постоянно увеличивается», - рассказал секретарь «Федерации ветеранов тенниса Пензенской области Александр Красовский».

Профессиональный спорт - это, конечно, ориентир. Так, на прошедшем первенстве России пензенец Руслан Тюкаев стал бронзовым призером. Ветераны замечают, что такие победы начинающих, профессиональных теннисистов их вдохновляют не отступать от выбранного стиля жизни даже вопреки возрасту.