09 мая 2017, 16:55Общество В Пензе состоялось открытие сквера «Бессмертный полк» Накануне Дня Победы в Пензе торжественно открыли сквер, подобных которому пока нет в России. Всего за месяц территорию на улице Карпинского преобразили до неузнаваемости. Новой зоне отдыха дали имя «Бессмертного полка».

Так многолюдно на улице Карпинского, пожалуй, не было еще никогда. Сквер памяти «Бессмертного полка» открыли под фронтовые песни и стихотворения. Под строки, которые читают дети, лишь понаслышке знающие о войне, сдержать слезы получается не у всех, а, впрочем, это и незачем.



Не просто посмотреть на новый сквер, а поклониться подвигу солдат и офицеров, которые завоевывали победу на фронтах Великой Отечественной ценой своих жизней, скорее за этим спешили горожане к новому мемориальному месту Пензы.



На десяти стендах, установленных по центру, - черно-белые и цветные фотографии героев войны и акции «Бессмертный полк», которая во уже пять лет проходит на Сурской земле.



Осмотреть мемориальную экспозицию приехал Иван Белозерцев. Глава региона отметил, что архитектурно увековечить историю «Бессмертного полка» - это идея самих жителей.



«Это память о наших предках, о земляках, которые ушли на фронты Отечественной войны», - отметил губернатор.



«Низко кланяюсь и благодарю наследников победителей, кто создает такие прекрасные условия, чтобы никогда ни в какие годы не забывали то, что сделал советский народ», - сказал ветеран Великой Отечественной войны, председатель Пензенского городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.

Пенза - это пока единственный город, где появилось место, посвященное всероссийской акции. Однако известно, что наш город стал примером для остальных. Подобные тематические скверы решили создать еще в нескольких регионах.

Общество

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