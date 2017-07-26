В Пензе состоялось бракосочетание тысячной пары года

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26 июля 2017, 17:34Общество
В Пензе с начала 2017 года зарегистрировали тысячу браков.
Тысячными молодоженами стали Сергей Базаров и Мария Середкина. Они связали себя брачными узами в ЗАГСе Октябрьского района. Как сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС, о своем статусе молодожены узнали только в момент регистрации.
Молодой семье вместе со свидетельством о браке вручили поздравление губернатора Ивана Белозерцева. Примечательно то, что Сергей и Мария стали тысячной семьей в год 100-летия образования органов ЗАГС в России.
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