26 июля 2017, 17:34Общество В Пензе состоялось бракосочетание тысячной пары года В Пензе с начала 2017 года зарегистрировали тысячу браков.

Тысячными молодоженами стали Сергей Базаров и Мария Середкина. Они связали себя брачными узами в ЗАГСе Октябрьского района. Как сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС, о своем статусе молодожены узнали только в момент регистрации.

Молодой семье вместе со свидетельством о браке вручили поздравление губернатора Ивана Белозерцева. Примечательно то, что Сергей и Мария стали тысячной семьей в год 100-летия образования органов ЗАГС в России.

Общество

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Источник фотографии: http://uprzags.pnzreg.ru/news/2017/07/25/15492150