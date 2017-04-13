13 апреля 2017, 17:34Общество В Пензе состоялось 35 Советов территорий В Пензе с 13 февраля по 13 апреля в четырех районах Пензы прошли заседания Советов территорий для обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями города.

Всего состоялось 35 Советов территорий, в них приняли участие более 4 200 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основными темами Советов стали подведение итогов работы за 2016 год, определения плана работы на 2017 год, обсуждение проблемных вопросов, постановка задач и выработка совместных действий органов власти и общественности.

Также на заседаниях Советов обсуждались вопросы безопасности детей и подростков, здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и спорта, вопросы реализации на территории города Пензы муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

«От граждан поступило более 200 вопросов, основная часть которых касается благоустройства внутридворовых территорий и зон массового отдыха жителей, ремонта асфальтового покрытия проезжих дорог и пешеходных дорожек, обустройства детских игровых площадок, парковок и площадок для выгула домашних животных. По всем вопросам даны разъяснения, исполнение обращений жителей взято на контроль ответственными лицами», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Около 400 пензенцев получили благодарственные письма и почетные грамоты за активную гражданскую позицию и сотрудничество, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/d27/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/d273ba868ed3653998237015c245516d.jpg