В Пензе состоялись соревнования по автомодельному спорту

В Пензе прошли открытые соревнования автомоделистов. Планировалось, что на состязания приедут спортсмены из соседних регионов страны, однако, погода внесла свои коррективы. Несмотря на это, борьба за призы была захватывающей.

Хорошая раскатка перед стартом - важная деталь выступления. Олег Аверьянов уже четыре года увлекается радиоуправляемыми автомобилями. Таким необычным видом спорта он стал заниматься случайно. Решил поддержать сына в новом начинании и не заметил, как стал посвящать этому все свободное время.

«Нам с сыном было интересно заниматься этим совместно. Он был пилотом, а я - механиком, этот тандем очень интересен, в плане воспитательной работы, объединение с ним какой-то общей идеей - конструирование, сборка машин, участие и подготовка к соревнованиям», - рассказал он.

По правилам соревнований каждый спортсмен должен принять участие в пяти квалификационных заездах, проехав по специально подготовленной трассе. Во время прохождения разрешается поправлять модель, сошедшую с трассы. Организаторы уверяют, что исход заезда больше зависит от мастерства человека, нежели от радиоуправляемой модели.

«Важны - хорошо развитый вестибулярный аппарат и реакция, в принципе, от модели зависит, но намного меньше, чем в других дисциплинах , потому что здесь играет роль человеческий фактор, непросто передвигаться за машиной, 90% зависит от пилота», - пояснил руководитель Федерации детского технического творчества Сергей Чернов.

Каждый заявившийся мог использовать в заездах две модели. При этом в зачет будет засчитан лучший результат. Победителей и призеров определили по итогам пяти заездов.