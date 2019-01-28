В Пензе состоялся финальный этап соревнований клуба «Золотая шайба»

В спортивном комплексе «Дизель-Арена» прошел финальный этап соревнований клуба «Золотая шайба». За победу в одном из старейших детских хоккейных турниров боролись десятилетние мальчишки, которые приехали из четырех районов Пензенской области.

Для того, чтобы попасть в финал турнира, ребята преодолели несколько предварительных этапов. В итоге до решающей стадии добрались команды Кузнецкого, Бессоновского, Нижнеломовского и Каменского районов.

«В любом случае, они себя здесь хорошо показывают. С каждым годом растет их уровень и тренерского состава. Есть желание играть, выступать, развиваться. Взять, например, Нижнеломовский район, там сейчас есть прекрасный дворец спорта, где готовят ребят к достижению более высоких результатов», - рассказал главный судья соревнований клуба «Золотая шайба» Валерий Титов.

Первыми на лед вышли команды Нижнеломовского и Кузнецкого районов. Кузнечане сразу захватили преимущество и уверенно атаковали, раз за разом поражая ворота соперника. К концу первого периода они забросили пять безответных шайб. Но, несмотря на такой успех, нижнеломовцы не сдавались и серьезно настраивались на следующий игровой отрезок.

Для того, чтобы максимально обезопасить ребят от получения травм, правила детского турнира отличаются от взрослого хоккея. Так, в играх полностью запрещены силовые приемы. Кроме того, на льду команды проводят по 15 минут чистого времени.

«Детский хоккей всегда немного безбашенный, но для усмирения ребят есть тренеры. Мы пытаемся внедрить мысль, что в этой игре не все делается одной беготней, поэтому проводит тактические тренировки, на которых объясняем им, что такое хоккей и как правильно играть», - сказал главный тренер команды «Волки» из Нижнего Ломова Денис Егорушкин.

По итогам финального раунда победителем турнира «Золотая шайба» стала сборная Кузнецкого района, вторыми стали ребята из Каменки, «бронзу» завоевала сборная Нижнеломовского района.

На этом соревнования клуба не заканчиваются. Впереди - турнир (0+) среди спортсменов старших возрастных групп, а команды, которые не попали в финал, примут участие в «Кубке надежды».