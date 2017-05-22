В Пензе состоялись финальные дебаты участников праймериз ЕР

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22 мая 2017, 17:44Общество
В воскресенье, 21 мая, в Пензе в студии ТРК «Экспресс» состоялись финальные дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия».
Участники предварительного голосования приняли участие в дебатах на темы:
Дебаты начались с обсуждения проблем, касающихся сферы ЖКХ. Высокая степень изношенности коммуникаций, повышение цен за коммунальные услуги, ремонт водонапорных башен, дорог – эти и многие другие вопросы, по мнению участников дебатов, требуют незамедлительного решения.
Управляющие компании должны работать добросовестно на благо и интересы жителей, а в случае нарушений в сфере ЖКХ – усиливать меру ответственности. И, конечно, не забывать вести разъяснительную работу с жителями, повышать уровень грамотности собственников в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Много конкретных и интересных предложений поступило в ходе обсуждения темы экономика и промышленность. Главные их которых – проводить модернизацию оборудования на производствах, готовить молодых и перспективных людей и не допускать за счет материального стимулирования отток кадров за пределы региона, поддерживать малый и средний бизнес.
В завершении дебатов Валерий Лидин подчеркнул, что для всех участников предварительного голосования были созданы равные условия.
«Кандидаты открыто высказывали свою позицию по тем или иным вопросам, отвечали на вопросы избирателей. Все выступления были достойными, а главное содержательными», - сказал он.
28 мая станет единым днем предварительного голосования партии «Единая Россия». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.
Всю необходимую информацию можно получить в Пензенском региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования (г. Пенза, ул. Гладкова, 16, тел. 68-71-52) и на сайте Предварительного голосования.
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