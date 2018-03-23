В Пензе состоялась ярмарка вакансий для студентов ПГАУ

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25 марта 2018, 14:02Образование
В Пензенском государственном аграрном университете состоялась ярмарка вакансий. Трудоустроиться предлагали как крупнейшие предприятия региона, так и развивающиеся фермерские хозяйства.
В фойе перед актовым залом стояли стенды с аккуратно вывешенными анкетами. Это первые резюме тех, кто совсем скоро получит дипломы и отправится в свободное плавание в поисках работы. Студентка агрономического факультета Анна Крупнова уверена, что трудоустроиться ей не составит особого труда.
«Мы можем быть связаны как с производством и отслеживанием экологических обстановок в городе так и с агрономами, в сфере растениеводства и животноводства», - сказала она.
Нарабатывать практический опыт со студенческой скамьи помогает сам университет - заключая договор о намерениях с тем или иным сельхозпредприятием, он переводит четверокурсников на индивидуальное обучение, то есть освобождает от обязанности посещать занятия.
«Им уже предлагают работу и, если они хотят, то мы берем обязательство перевести их на индивидуальный график обучения, при условии, что они будут работать по специальности», - рассказал ректор ПГАУ Олег Кухарев.
По словам Андрея Бурлакова, сейчас в стране бурно развивается сельское хозяйство. Темпы таковы, что за четыре последних года объем производства продукции вырос на 30% и в денежном выражении приблизился к 90 миллиардам рублей. В 2018 году план - выйти на 100 миллиардов. А это значит, что нужны будут дополнительные кадры.
«Спрос на рабочие профессии - агроном, инженер, большой на ветеринарный врачей и зооинженеров. Сейчас привозим специалистов из Саратова, хотя понимаем, что развитие животноводства требует от нас большего количества кадров, и надо обучать своих», - сказал Андрей Бурлаков.
За новыми кадрами пришли, в основном, местные работодатели. Это представители крупнейших, средних, мелких предприятий и развивающихся фермерских хозяйств. После ознакомительной беседы в актовом зале все разошлись по аудиториям, чтобы поговорить о будущей работе более предметно. Сейчас уже известно, что с 26 марта в рамках индивидуального обучения трудиться на одном из перерабатывающих предприятий станут еще семь студентов-технологов.
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