В Пензе состоялась премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция»

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11 апреля 2018, 19:56Культура
Пензенцам показали спектакль «Золото. Любовь. Революция», по пьесе «Золото партии» Юрия Полякова. Премьера постановки, посвященной 100-летию октябрьской революции, состоялась на большой сцене областного театра драмы.
В центре сюжета - конфликт поколений. Бездуховное и материальное воплощается в главном герое - банкире Марлене Петровиче. Направить сына на честный путь и донести правду пытается его отец, пенсионер Петр Лукич. Именно из этого взаимодействия и рождаются перемены.
«Она написана, как и большинство моих вещей, в трагикомическом ключе, где зритель может и посмеяться, и поплакать», - рассказал Юрия Поляков.
Второй премьерный показ спектакля «Золото. Любовь. Революция» (16+) намечен на 15 апреля. Начало - в 18.00.
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