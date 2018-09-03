В Пензе состоялась премьера спектакля «Юконский ворон»

28-й творческий сезон в пензенском театре юного зрителя открылся премьерой спектакля «Юконский ворон» (12+) по одноименному произведению Сергея Маркова. В центре постановки личность - Лаврентия Загоскина - уроженца Пензенской области, исследователя русской Аляски.

В театре юного зрителя повеяло холодом. На пензенской сцене прошел первый в мире спектакль о жизни и судьбе легендарного российского путешественника, уроженца Пензенской области Лаврентия Загоскина. Постановка связана с экспедицией исследователя Русской Америки в 1842-1844 годах. Благодаря игре актеров, световым эффектам и этнической музыке, которая сопровождала спектакль, зрители смогли вместе с героями отправиться в путешествие по снежной Аляске.

«Очень жарко, мы в шубах, ботинках, очень сложно, надо играть, что мы замерзли от холода», - рассказал исполнитель роли Лаврентия Загоскина, актер пензенского театра юного зрителя Вячеслав Копенкин.

Единственное художественное произведение, посвященное Загоскину - книга «Юконский ворон» (12+) Сергея Маркова, написанная в 1941 году, и опубликованная спустя пять лет. Делать ее адаптацию и переносить на театральные подмостки было нелегко.

«Режиссер влюбляется в материал, делает его своим. Как бывает, что дети хулиганят, но мы их все равно любим, так и с этой постановкой, она тяжелая, но мы ее «воспитали», прошли с ней все трудности, и, надеюсь, что все недаром», - сказал режиссер спектакля, художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Одной из центральных тем постановки стала запретная любовь главных героев. Девушка из местного племени влюбляется в русского путешественника. Тот, в свою очередь, неравнодушен к ней. Но чувство долга заставляет прервать отношения и продолжить служение своему Отечеству.

Спектакль «Юконский ворон» поставлен в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» пензенского отделения Русского географического общества и приурочен к 210-летию путешественника.

«До Загоскина никто не проводил подобных исследований внутренних территорий Аляски. Зрителю рассказывается, почему мы могли потерять эти земли», - рассказал председатель пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Осенью пройдет несколько благотворительных показов спектакля (12+). Информацию о них можно узнать на сайтах театра и областного отделения РГО.