01 декабря 2017, 19:48Культура В Пензе состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?» В чем схожи профессии доктора и писателя, накануне выясняли в областном драматическом театре. Там состоялась премьера камерного спектакля «В зале есть врач?» (12+). Его поставили по пьесе современного московского драматурга Елизаветы Трусевич и впервые показали не только на пензенской сцене, но и, в принципе, на российской.

Что было бы, если бы Пушкин не умер после той трагической дуэли 29-го января? Сколько бы еще шедевров написал? Эта историческая фантазия - как одна из сюжетных линий новейшего произведения. «Сновидение в одном действии» - так называют постановку по пьесе Елизаветы Трусевич «В зале есть врач?». Работа молодого сценариста и кинорежиссера из Москвы была впервые представлена на российской сцене. В современной драме - не современные герои, но самые актуальные вопросы: в чем сходство врача и писателя, какая у них сверхзадача и равна ли их ответственность за человеческую жизнь?

«Я думаю, что хороший текст, пьеса или проза могут лечить не хуже, чем медикаменты. Учитывая, что сейчас очень много больных душ, я имею ввиду не клинически, а фигурально, поэтому мне кажется, что писатели нужны не меньше, чем врачи», - предположила автор пьесы «В зале есть врач?» Елизавета Трусевич.

Три исторические личности трех разных эпох. Пушкин, Чехов, Булгаков. Каждый из них выступает в роли целителя, причем не только души. Антон Павлович спасает от смерти солнце русской поэзии. Его самого, в свою очередь, лечит автор «Мертвых душ» (16+).

Особая задача - у актрисы Юлии Кузнецовой, на сцене она исполнила роль простого мальчика, а также полицейского. По замыслу режиссера, это собирательный образ «духа великой русской литературы». Кстати, режиссер тоже московский. Пензенскому зрителю он уже знаком по спектаклям «История одного преступления» (16+) и «Филумена Мартурано» (16+). Новое произведение далось с трудом.

«Современная драматургия достаточно оригинальна, непредсказуема и не всегда пластична, но мне кажется, что мы справились. Я привык больше к классическому построению пьесы, поэтому для меня это был новый вызов - побороться с современной драматургией», - рассказал режисер спектакля «В зале есть врач?» Ансар Халилуллин.

Об итога борьбы и идеях пьесы уже судить зрителям. Им же предстоит задуматься над главными вопросами автора, которые он задает современной публике.

Культура

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