В Пензе состоялась областная Спартакиада пенсионеров

В Пензе в пятый раз прошла региональная Спартакиада пенсионеров. В состязаниях, которые состоялись на базе училища Олимпийского резерва, приняли участие команды из всех районов области.

Мужчины преодолевали дистанцию в один километр. Участникам пятой по счету Спартакиады пенсионеров Пензенской области - за 60, при этом выглядят они подтянуто и атлетично. Тяжелее остальных пришлось самому возрастному спортсмену.

Анатолию Седых 77 лет, легкой атлетикой он занимается с детства. Серьезных успехов пенсионер добился также в гиревом спорте, став серебряным призером чемпионата мира и Европы среди ветеранов.

«Бег для меня – естественное состояние. В 2017 году пробежал километр за семь минут, в этом – за шесть», - рассказал он.

В том, что года - не беда уверены около 300 спортсменов и просто любителей физкультуры. Приверженцы здорового образа жизни приехали в Пензу из всех районов региона.

«Здорово, что придумали такую Спартакиаду для пионеров. Езжу пятый года. Участвовала в соревнованиях по шахматам и бегу, но плавание – лучше всего», - рассказала участница Спартакиады Наталья Крылова.

Помимо легкой атлетики и плавания в программе состязаний – шахматы и настольный теннис. Владимир Епифанов теннисист с 40-летним стажем, надеется, что в 2018 году ему наконец улыбнется удача и он победит, ведь у него на это есть все шансы.

«Пока ходим, будет участвовать, ведь спорт – это жизнь. Занимаюсь теннисом, потому что это наиболее доступный вид спорт для любого возраста, нагрузки посильные», - рассказал он.

Пенсионеры все как один уверены, что главное, даже в «серебряном возрасте» оставаться быстрым, ловким и неугомонным. Сильнейших ждет путевка на всероссийские соревнования. В 2018 году они пройдут в Новосибирске с 23 по 26 августа (18+).

Напомним, предыдущую Спартакиаду пенсионеров России принимала Пенза. Тогда в состязаниях приняли участие более 600 человек из 70 регионов и семи стран.