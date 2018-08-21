В Пензе состоялась церемония закрытия Спартакиады молодежи

Летний спортивный праздник подошел к концу. Во дворце спорта «Буртасы» состоялась церемония закрытия IV Спартакиады молодежи России. За четыре месяца в Пензе прошли соревнования по 31 виду спорта.

Всего за это время в Пензе свое спортивное мастерство продемонстрировали около 6000 атлетов.

«В Спартакиаде приняли участие множество ребят, которые уже наметили определенные планы на будущее. Мы выбрали лучших из них, они в дальнейшем будут защищать честь России на международной арене. Им, в свою очередь, тоже кто-то понравился, нашли для себя объект для подражания», - сказала главный судья Спартакиад молодежи России, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Пензенской области было доверено провести самое большое количество видов программы среди всех регионов. На спортивных площадках соревновались футболисты, теннисисты, гандболисты, велосипедисты и представители других видов спорта. Нашим ребятам помогли родные стены. По итогам Спартакиады, сборная Пензенской области впервые стала победителем второй группы. В нее вошли команды регионов с численностью населения до двух миллионов человек.

«На таком комплексном, крупном соревновании - это действительно достижение. Растет конкуренция, это хорошо, этим можно гордиться. Пензенская область заметно подтянулась по ряду видов дисциплин», - отметил директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.

Также на церемонии закрытия Спартакиады наградили победителей соревнований по настольному теннису, последнему виду программы, который прошел в регионе.

Сборная Москвы стала лучшей и в общекомандном зачете. «Серебро» у сборной Оренбурга, третьими стали представители Свердловской области. Кроме того, столичные юноши увезли домой золотые медали, как в личном, так и в командном зачетах. Аналогичного результата среди девушек добилась сборная Краснодарского края.

«Девочки очень сильные. Кто-то посильнее, но, в целом, все примерно одного уровня, просто некоторые более характерные, поэтому удалось одержать победу», - сказала двукратная чемпионка IV летней Спартакиады молодежи России Кристина Казанцева.

Также не забыли и о тех, кто на протяжении четырех месяцев следил за тем, чтобы спорт не выходил за рамки правил. Представителям судейского корпуса вручили благодарности губернатора Пензенской области.