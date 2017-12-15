15 декабря 2017, 19:37Общество В Пензе состоялась церемония посвящения молодых медработников Самая гуманная и самая ответственная профессия. В пензенской филармонии состоялась церемония посвящения молодых врачей и медсестер. Они уже работают в областных и районных больницах, а сегодня дали торжественную клятву быть достойными выбранного пути.

Помогать людям ее профессия. Вот уже больше трех месяцев Анна Терехова работает участковым врачом-терапевтом в своем родном селе Богословка, куда она вернулась после окончания пензенского мединститута.

«Это моя родина. Я пошла по программе «Земского доктора», то есть я получаю свой миллион за то, что пришла работать, отрабатываю пять лет. Скорее всего, я останусь и потом там работать», - рассказала она.

Помимо Анны по одному миллиону рублей получили 70 молодых врачей устроившихся на работу в селе, в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор». Денежные сертификаты начинающим специалистам вручил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественной церемонии посвящения в профессию.

«То, что молодежь отправляется на работу в глубинку - это очень большой шаг в решении проблемы дефицита медицинских кадров на селе. Поверьте, вас там очень ждут», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В Пензенской области существуют и региональные меры поддержки молодых специалистов. Только в 2017 году при трудоустройстве 62 врача получили по 150 тысяч рублей. За каждые последующие три года специалистам также предоставляется денежная выплата. А в 2018-м регион войдет в программу «Земский фельдшер», которая позволит привлечь в сельские ФАПы медработников среднего звена. Им будет предоставляться единовременная денежная выплата - 500 тысяч рублей. Но не только ради денег молодые люди выбирают эту профессию.

«К тебе приходят маленькие детки, они часто болеют, и когда после лечения они приходят здоровыми, от этого становится приятно», - отметила врач-педиатр детской поликлиники №2 Пензы Анна Россеева.

В 2017 году пензенские медучреждения пополнили 270 молодых врачей и 287 медицинских работников среднего звена. Начинающим специалистам на сцене вручили свечу - как символ жизни и заботы о своих пациентах. Ну а апофеозом торжества стала, конечно же, клятва.

Общество

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