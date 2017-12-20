20 декабря 2017, 17:07Спорт В Пензе состоится турнир по дзюдо 23 декабря в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» пройдет открытый турнир по дзюдо (0+), посвященный 100-летию образования органов безопасности Российской Федерации.

В турнире примут участие юноши 2001-2003 годов рождения. В оргкомитет поступили заявки от спортивных клубов Москвы, Республики Мордовия, Саратовской и Самарской областей.

Подготовкой соревнований занимаются федерация дзюдо Пензенской области совместно с управлением регионального ФСБ,сообщает пресс-служба регионального министерство физической культуры и спорта, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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