В Пензе состоится турнир по дзюдо

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 декабря 2017, 17:07Спорт
23 декабря в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» пройдет открытый турнир по дзюдо (0+), посвященный 100-летию образования органов безопасности Российской Федерации.
В турнире примут участие юноши 2001-2003 годов рождения. В оргкомитет поступили заявки от спортивных клубов Москвы, Республики Мордовия, Саратовской и Самарской областей.
Подготовкой соревнований занимаются федерация дзюдо Пензенской области совместно с управлением регионального ФСБ,сообщает пресс-служба регионального министерство физической культуры и спорта, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
20 декабря 2017, 17:58В минздраве сообщили график работы пензенских больниц в праздники
20 декабря 2017, 17:39В пензенских троллейбусах приставы взывают к совести алиментщиков
20 декабря 2017, 17:07В Пензе состоится турнир по дзюдо
20 декабря 2017, 16:39В Пензенской области – минимальная задолженность по зарплатам в ПФО
20 декабря 2017, 16:07В Пензе на предприятии погиб мужчина
20 декабря 2017, 15:08Пензенский губернатор занял 41 место а итоговом нацрейтинге
20 декабря 2017, 14:37Китайская делегация из Цзянси посетит Пензенскую область
20 декабря 2017, 14:06Василий Трохин провел прием граждан