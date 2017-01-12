В Пензе состоится традиционный фестиваль «Поющие журналисты»

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12 января 2017, 17:21Культура
13 января в стране отмечается День российской печати. Статус профессионального праздника он получил в декабре 1991-го. В Пензе виновники торжества к этой дате приурочили концерт «Поющие журналисты» (0+).
На сцену Дома молодежи выйдут как уже известные пензенцам своими вокальными данными акулы пера, так и новички - газетчики и телевизионщики. Будут гости и из соседней Ульяновской области.
«Я люблю этот проект, потому что это, прежде всего, общение, атмосфера прекрасная. И сколько они поют, я всегда их слушаю, это не надоедает. В этом году будут журналисты петь в основном о любви, о счастье, о темах, которые волнуют нас, о жизни», - сказала организатор фестиваля «Поющие журналисты» Нина Голубина.
В 2017 году в фестивале, который пройдет уже в 12 раз, примут участие 28 исполнителей, которые представят на суд зрителей 35 вокальных номеров. На подготовку выступлений у непрофессиональных артистов ушло около двух месяцев.
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