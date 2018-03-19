В Пензе состоится первенство ПФО по спортивной гимнастике

С 21 по 24 марта в Пензе пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие юниоры 14-17 лет и юниорки 13-15 лет, а также юноши 11-13 лет и девушки 9-12 лет. Пензенскую область представят 34 человека – 10 девочек и 24 мальчика. Спортсменам предстоит выступить в командном первенстве и личном многоборье, а также в отдельных видах многоборья.

По итогам состязаний будут сформированы команды для участия в первенствах России и финале IV летней Спартакиады молодежи России, которая пройдет в мае в Пензе, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования (0+) пройдут во Дворце спорта «Буртасы», пишет ИА «Пенза-Пресс».