22 ноября 2018, 14:03Спорт

В Пензе состоится международный хоккейный турнир памяти Юрия Шундрова

В Пензе пройдет международный хоккейный турнир памяти мастера спорта СССР Юрия Шундрова (0+).

Состязания пройдут с 23 по 25 ноября в спортивно-зрелищном комплексе «Золотая шайба». В соревнованиях примут участие команды 2009 года рождения.

За победу будут бороться представители шести городов: «Дизель» из Пензы, «Лада» из Тольятти, «Кристалл» из Саратова, «Комета» из Самары, «Сарматы» из Оренбурга, а также команда «Донецк», сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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