В Пензе состоится Кубок города по дзюдо

В Пензе состоится открытый лично-командный Кубок города по дзюдо среди спортсменов до 15 лет.

Соревнования (0+) пройдут с 6 по 7 апреля во дворце спорта «Рубин».

В турнире выступят спортсмены от 8 до 15 лет из Пензы и области, сообщает пресс-служба мэрии. Предполагаемое количество участников – 150 человек.

6 апреля состоятся личные соревнования, а 7 апреля — командные, подведение итогов и награждение победителей и призеров.

Начало соревнований - в 11.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».