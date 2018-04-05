В Пензе состоится Кубок города по дзюдо

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2018, 15:37Спорт
В Пензе состоится открытый лично-командный Кубок города по дзюдо среди спортсменов до 15 лет.
Соревнования (0+) пройдут с 6 по 7 апреля во дворце спорта «Рубин».
В турнире выступят спортсмены от 8 до 15 лет из Пензы и области, сообщает пресс-служба мэрии. Предполагаемое количество участников – 150 человек.
6 апреля состоятся личные соревнования, а 7 апреля — командные, подведение итогов и награждение победителей и призеров.
Начало соревнований - в 11.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 апреля 2018, 19:41В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП
05 апреля 2018, 19:38В Пензе планируют реализовать проект «Этнокрай»
05 апреля 2018, 19:36В пензенском драмтеатре покажут спектакль «Золото. Любовь. Революция»
05 апреля 2018, 19:31В Каменке в реке Атмис резко поднялся уровень воды
05 апреля 2018, 19:23В Пензе робот провел на свинье операцию по удалению миомы матки
05 апреля 2018, 19:16В Пензенской области ввели ограничение на въезд большегрузов
05 апреля 2018, 19:14Пензенцев призывают включиться в подготовку к возможному паводку
05 апреля 2018, 19:09Пензенцам рассказали о преимуществах нового троллейбуса