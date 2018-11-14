В Пензе состоится концерт, посвященный ветеранам ФСИН

16 ноября в России отметят День ветерана уголовно-исполнительной системы. Это значимое событие не только для виновников торжества, но и для каждого сотрудника ФСИН. За нелегкий труд и профессионализм их поздравят победители фестиваля самодеятельного творчества работников уголовно-исполнительной системы.

Главной, стала тема патриотизма. На сцене - непрофессиональные певцы, чтецы и танцоры. Впрочем, это не главное, если в каждый номер вложена душа.

Моральная устойчивость и психологическая уравновешенность, нравственные убеждения и умение действовать в экстремальных условиях - таких качеств требует работа в уголовно-исполнительной системе. Это, как никто другой, знает Елена Качкуркина, которая вот уже 20 лет, работая психологом, принимает решение - готовы ли к службе молодые кандидаты.

«Мы не только суровые сотрудники уголовно-исправительной, но и душевные люди, которые умеют петь красивые песни о службе и Родине, читать замечательные стихи и даже танцевать. Песней «Алеша» мы хотим напомнить всей о Победе, потому что это иногда забывается в суете дней», - сказала она.

В концерте примут участие самые талантливые сотрудники регионального управления. 20-ку лучших определяли в первом туре фестиваля, который проходил во всех учреждениях системы по распоряжению руководства федеральной службы исполнения наказаний.

«Не ожидали, что на откликнутся столько сотрудников, очень много желающих. В наших рядах достаточно много талантливых людей, поэтому принимают участие с удовольствием», - рассказал заместитель начальника управления ФСИН по Пензенской области Максим Михайлюк.

Артисты-любители уже готовы сменить привычный камуфляж на вечерние платья и строгие костюмы, чтобы поздравить ветеранов, которые большую часть жизни посвятили службе в уголовно-исполнительной системе.

Концерт состоится в Центре культуры и досуга 16 ноября (0+).