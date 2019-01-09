В Пензе состоится концерт, посвященный Рождеству Христову

Праздники продолжаются. Жителей и гостей Пензы приглашают славить Рождество вместе с академическим хором Губернаторской симфонической капеллы (6+).

Артисты готовят большой концерт, посвященный Рождеству Христову. Сейчас проходят последние репетиции. Под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского музыканты исполнят рождественские колядки, новогодние песни, известные романсы, русские народные песни и классические произведения.

«Мы долго готовились к этому дню. Я ждала этого концерта целый год. Прозвучат новые произведения, будут романсы, колядки и дуэты», - рассказала солистка академического хора Губернаторской симфонической капеллы Надежда Троценко.

Концерт состоится 11 января в органном зале областной филармонии. Начало - в 18.30.