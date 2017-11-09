В Пензе состоится фестиваль «Мужская роль»

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09 ноября 2017, 15:32Культура
В Пензе пройдет открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» (18+).
Об этом сообщила организатор мероприятия Светлана Старостина. Кинофестиваль пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.
«Программа фестиваля в настоящее время уточняется. Более подробная информация появится в ближайшие дни», - добавила она.
Кинофестиваль «Мужская роль» проводится с 2007 года. Он посвящен профессиональному русскому киноактеру Ивану Мозжухину, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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