09 ноября 2017, 15:32Культура В Пензе состоится фестиваль «Мужская роль» В Пензе пройдет открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» (18+).

Об этом сообщила организатор мероприятия Светлана Старостина. Кинофестиваль пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.

«Программа фестиваля в настоящее время уточняется. Более подробная информация появится в ближайшие дни», - добавила она.

Кинофестиваль «Мужская роль» проводится с 2007 года. Он посвящен профессиональному русскому киноактеру Ивану Мозжухину, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/kinofestpenza

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