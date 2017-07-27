27 июля 2017, 19:19Общество В Пензе состоится автопробег ко Дню ВДВ Всех желающих приглашают принять участие в автопробеге, приученном ко Дню Воздушно-десантных войск (0+). Он состоится 29 июля. Старт будет дан в 9.00 от мемориального комплекса «Афганские ворота». Колонна отправится в Колышлей.

29 июля мемориальный комплекс «Афганские ворота» станет центром сбора всех причастных ко Дню Воздушно-десантных войск. Отсюда в 9.00 стартует ежегодный автопробег на родину дважды героя Советского Союза Василия Глазунова. В этом году маршрут будет немного видоизменен.

«Мы ежегодно с Афганских ворот доезжали до разорванной звезды, возлагали там цветы. В 2017 году решили, что это будет лишним. На разорванную звезду мы все равно приедем 2 августа, поэтому наш маршрут будет прямой от Афганских ворот до Колышлея. Официальная часть начнется в 11 часов в Колышлее», - рассказал руководитель Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Планируется, что в путь отправятся ветераны знаменитой «Крылатой гвардии».

Поддержать автопробег решили участники мотоклуба «Боевое братство». Поэтому в колонне кроме машин будут и мотоциклы.

В Колышлее делегация откроет мемориальную доску, посвященную Василию Афанасьевичу, которую установили на здании местной администрации.

«После открытия мемориальной доски все переместятся к бюсту Глазунова, где состоится официальная часть - это будет начало празднования дня ВДВ. Здесь митинг, возложение цветов, награждение особо отличившихся», - добавил Юрий Краснов.

Принять участие в автопробеге сможет любой желающий на личном автомобиле. Старт будет дан 29 июля в 9.00 от мемориального комплекса «Афганские ворота».

Общество

просмотров 44