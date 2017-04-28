28 апреля 2017, 19:42Общество В Пензе составили план мероприятий на 1 Мая По Центральному военному округу двинется агитационный поезд «Армия Победы - 2017». 1 мая Пенза станет первым городом, в котором эшелон, сформированный на станции «Леонидовка», сделает остановку. Акция совпадет с Праздником Весны и Труда. Для пензенцев на праздники подготовили программу.

1 Мая в яркий весенний праздник жителей и гостей города приглашают на станцию «Пенза-1». Туда прибудет эшелон с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения. С 12.00 до 14.15 на перроне пройдет акция, посвященная 72-й годовщине Победы. Для всех желающих развернут пункты приема на воинскую службу по контракту, откроют врачебно-сестринский пункт и общественную приемную министра обороны.



«Будут развернуты две полевые кухни, где гостей и участников будут угощать кашей с тушенкой, чаем, бутербродами с маслом. Организуем небольшой концерт силами города», - рассказал помощник военного комиссара Пензенской области Валерий Мамин.

Перед тем, как присоединиться к военно-патриотической акции, с утра пензенцы смогут, как и в прошлые годы, отметить Первомай. В 9.45 на улице Московской можно будет присоединиться к праздничному шествию. В 10.00 на площади Ленина состоится традиционный митинг.



«После митинга с 11.00 в сквере Дениса Давыдова пройдет концерт духового оркестра под управлением Набережного. Будет концертная программа в сквере «Копилка пословиц», солдатская каша», - сообщила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Во время работы праздничных площадок в городе изменится движение транспорта. Перекрывать некоторые улицы начнут уже с 22.00 30 апреля.



«Пушкина, от Володарского до Московской, площадь Ленина, верх улицы Московской от Кураева до Карла Маркса и от Маркса до Советской площади», - перечислил начальник отдела администрации г. Пензы Олег Викулов.



Обустройство городских зон отдыха на время торжеств организаторы обещают продумать до мелочей. По прогнозам метеорологов, 1 мая ожидается весеннее солнце и безоблачное небо, а значит, в Праздник Весны и Труда горожан порадует даже погода.

Общество

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