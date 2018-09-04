В Пензе состав муниципальных госслужащих оптимизируют на 10%

4 сентября мэр Виктор Кувайцев заявил о необходимости оптимизировать численный состав муниципальных служащих на 10% до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальник управления муниципального имущества Денис Леонтьев доложил о поступлении всех видов неналоговых доходов в бюджет города. Виктор Кувайцев отметил, что если в прошлые годы продажа земельных участков реально способствовала пополнению бюджета города, то сейчас на это рассчитывать нельзя.

«В рамках решения проблемы обманутых дольщиков мы предоставляем участки муниципальной земли застройщикам. Поэтому мы вынуждены искать другие источники доходов и параллельно оптимизировать затраты и расходы по всем статьям городского бюджета», - подчеркнул он.

Мэр поручил Денису Леонтьеву подготовить предложения по рациональному использованию муниципального имущества, в том числе - предоставленного в безвозмездное пользование.

«В сентябре мы приступаем к формированию проекта бюджета города на 2019 год. Для сокращения расходов на содержание аппарата нужно оптимизировать численный состав муниципальных служащих на 10 процентов», - поставил задачу перед финансовым управлением Виктор Кувайцев.

Он добавил, что отдельные должностные лица работают «с холодком».

«Нужно расставаться со специалистами, для которых муниципальная служба не представляет ценности», - сказал глава администрации города и поручил своему заместителю Сергею Волкову представить список должностей муниципальной службы и предложения по его оптимизации до конца сентября.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».