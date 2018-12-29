В Пензе соревнования собрали свыше 700 участников

В пензенском дворце спорта «Рубин» прошел шестой этап фестиваля гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди».

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, турнир был посвящен памяти отличника физической культуры и спорта РФ Прыткову Е.Б. Он является одним из основателей данного соревнования.

Мероприятия собрали более 700 спортсменов. Они состязались в следующих дисциплинах: бег на 30, 50, 150, 300, 600 и 1000 м, толкание ядра, спортивная ходьба и прыжки в длину.

Победителей и призеров наградили грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».