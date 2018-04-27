В Пензе соревнования по дзюдо соберут 500 юных спорстменов

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27 апреля 2018, 11:33Спорт
В Пензе во дворце единоборств «Воейков» 11-13 мая пройдет финальный этап открытого кубка губернатора по дзюдо.
В первый день участниками соревнований станут мальчики и девочки 2006-2008 годов рождения, во второй день - 2004-2005 годов рождения.
«В оргкомитет поступают первые предварительные заявки от команд. Традиционно в турнире примут участие дзюдоисты из регионов Поволжья, а также гости из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Волгограда, Рязани. Ожидаем не менее 500 участников», - рассказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
Призовые места в личном первенстве будут разыграны среди ребят в соответствии с действующими правилами дзюдо по весовым категориям, сообщает пресс-служба федерации дзюдо.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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