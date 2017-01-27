27 января 2017, 14:29Общество В Пензе социальные службы ищут бездомных для оказания помощи C наступлением холодов людям, которые оказались на улице, приходится туго. Чтобы найти бездомных и предложить им теплые вещи, еду и ночлег, на улицы Пензы вышли сотрудники социальной службы.

Теплые трубы и хоть какая-то крыша над головой. С наступлением зимы теплотрасса для людей без определенного места жительства - это единственное место, где можно спастись от холода. За 20 лет жизни на улице трубы стали для Екатерины родным домом.



«Я живу с Романом. Молодой человек мне помогает, хоть не одна. Картон собираем, отдаем, потом грузит Роман», - рассказала Екатерина Ротанина.



Специалисты центра социальной помощи населению выдали бездомным теплые вещи и продуктовый набор. А от предложения о ночлеге бездомные отказались. На теплотрассе ночью не холодно, особенно если укрыться куском поролона.



«Нет, это очень далеко. Нужно с утра уходить, а вечером только приходить. Целый день все равно мотаться», - сказала Екатерина Ротанина.



Инне Борисовне после недавнего происшествия пришлось поменять обустроенный своими силами кров. Из нехитрого имущества у нее остались только матрас, подушка и одеяло. Остальное, рассказывает, разгромили неизвестные подростки.



«Приходит молодежь. Орут, обкуренные, обдуренные. Ломают все что ни попадя. Извините, а я женщина, ничего не могу с ними сделать», - пожаловалась Инна Грязнова.

Подобные рейды по выявлению бездомных проводятся каждую неделю. Чтобы пережить холода, людям предлагают проехать в дом ночного пребывания. Помимо временного ночлега, социальные сотрудники готовы предложить нуждающимся и более серьезную помощь.

«Могут прийти к нам на 5-ый Виноградный проезд, получить горячее питание, вещи б/у. Если человеку нужна медицинская помощь, то мы содействуем госпитализации в лечебное учреждение. Если человек злоупотребляет алкоголем и хочет пройти лечение от зависимости, мы выписываем направление в областную наркологическую больницу», - рассказала заведующий отделением пензенского центра срочной социальной помощи населению Наталья Берлизова.

С приходом зимних холодов, по словам соцработников, стало сложнее отыскать бездомных. За этот месяц удалось найти около 50 человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации, только половина из них согласилась на ночлег.

Общество

просмотров 83