В Пензе собственники способствуют переносу даты начала капремонта

В 2018-м капитальный ремонт сделают почти в 200 домах Пензенской области на сумму в 850 миллионов рублей. Перемены затронут практически весь регион. Без внимания не останутся и отдаленные районы области, такие как Земетчинский и Бековский. В фонде капитального ремонта отмечают, что главные проблемы - это найти подрядчика для разработки проектной документации на дома культурного наследия и человеческий фактор. Как ни странно, не все жители ради ремонта в собственном доме готовы допустить к общедомовому имуществу рабочих.

В Пензе в списке домов на капитальный ремонт Кижеватова, 15 - уникальный случай. Со столь масштабным объемом работ региональный оператор столкнулся впервые. Там, в первую очередь, предстоит заменить инженерные коммуникации.

В доме планируют заменить элементы системы отопления, электроснабжения, водопровода и канализации. За ходом работ пристально следили жители.

«Осталось только поменять трубы, которые в подъездах стоят. Все делают хорошо, претензий нет», - оценил житель дома Михаил Главов.

В подвале установили новые трубы горячего, холодного водоснабжения и канализации. А вот дальше, по прогнозам рабочих, могут возникнуть проблемы. Замена инженерных коммуникаций - это поквартирный обход. Не все жители сговорчивы и могут оценить выгоды капитальных перемен, и не всегда удается получить доступ к тем же стоякам. В случае, если подрядчик сможет доказать, что собственники не допустили его к коммуникациям, срок капитального ремонта могут перенести. Как замечают специалисты фонда капитального ремонта, в 2017 году пришлось даже обращаться в суд.

Кто будет разрабатывать проектную документацию на эти дома, не смогли определить даже на втором аукционе. Но отремонтировать эти здания придется в любом случае. Всего по плану в 2018-м капитальный ремонт затронет 185 домов - в 46 из них ремонт уже сделали. Работы предстоит выполнить на сумму в 850 миллионов рублей. И если ранее в домах в основном меняли лифты, то сейчас акцент сделают на кровле. В фонде капитального ремонта подчеркивают, что многое зависит от активности самих жителей. Даже если срок капитального ремонта назначен, его можно перенести.

«В 2017 году собственники в 72 многоквартирных домах обратились в жилищную инспекцию, предоставив необходимые документы - заключение о недопустимом состоянии конструктивных элементов и протокол общего собрания. По этим домам был перенесен срок ремонта на трехлетний период», - сказала директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.



На все виды работ, которые сделаны по капитальному ремонту, дают гарантию - пять лет. Если жители обнаружат недочеты, с претензией стоит обращаться напрямую в региональный фонд капитального ремонта. Именно он в данном случае выступает гарантом качества и отвечает за то, чтобы подрядчик устранил все недоделки. Случаев, когда подрядчик отказывался от исполнения гарантийных обязательств, замечают в фонде, в Пензенской области пока не было.