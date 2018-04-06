Приставам пришлось выселять жильцов аварийного дома на ул. Гоголя

Судебные приставы опечатали квартиру в аварийном доме по улице Гоголя. Ее жильцам уже давно выделили новое жилье в микрорайоне Заря, но менять адрес прописки добровольно они не спешили. 6 апреля пензенцев пришли поторопить судебные приставы-исполнители.

Старое зеркало почти в человеческий рост впервые покинуло пределы квартиры в доме на улице Гоголя. Вслед за ним отправится остальное имущество. Дальше откладывать переезд нельзя. Настоять на выселении пришли судебные приставы. Молодой человек и его отец должны покинуть помещение по решению суда. Им выделена трехкомнатная квартира в новостройке в микрорайоне Заря, но селиться там пензенцы не хотят.

«Я всю жизнь здесь прожил. Подрабатываю тут, пенсию платят. На существование нормально не могу себе заработать», - рассказал житель аварийного дома Михаил Леонов.

Но с приставами и решением суда не поспоришь. Пятница была последним днем, когда можно самостоятельно покинуть квартиру. Дом, в котором она располагается, признан аварийным. Жилплощадь не приватизирована.

«Приставы, перед тем, как применять принудительные меры, разъясняют гражданам способы и порядок исполнения судебного решения, обязательно предоставляется добровольный срок. В данном случае - пять дней», - пояснил старший судебный пристав Ленинского районного отдела Пензы Юрий Талалаев.

Под наблюдением приставов хозяева вынесли из комнат оставшиеся вещи. Собрать имущество помогла соседка. В квартире не осталось ничего, кроме многолетней пыли. Ключ отдали представителю департамента ЖКХ.

«Контролировать эти дома, чтобы никто в них не проник, будут написаны соответствующие письма. Мы тоже будем проводить объезды этих территорий», - сказал департамент ЖКХ Пензы Георгий Чикобава.

Хотя дом подлежит сносу, когда это случится, никто не знает. У оставшихся жильцов квартиры в собственности. Сейчас они судятся с муниципалитетом по условиям расселения.