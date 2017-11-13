В Пензе соберутся лучшие юные гимнасты России

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2017, 15:06Спорт
В Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» с 15 по 18 ноября пройдет первенство России по спортивной гимнастике среди юношей (0+).
Около ста спортсменов станут участниками соревнований. Гимнасты съедутся из 32 субъектов РФ в возрастной категории 2004-2006 годов рождения (11-13 лет) по программам 1 и 2 разрядов.
«Пензенскую область на Первенстве представят шесть гимнастов», - сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Участники выполнят обязательную и произвольную программу. Победителей личного многоборья и командного первенства определяет по сумме двух дней. 17 и 18 ноября будут разыграны финалы в отдельных видах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2017, 19:08В Пензе прошел всероссийский День тренингов
13 ноября 2017, 19:03В Пензенской области запланирован капремонт почти в 300 домах
13 ноября 2017, 17:59Пензенские прокуроры пресекли продажу поддельных полисов ОСАГО
13 ноября 2017, 17:34Пензенский автолюбитель попался на езде по «встречке»
13 ноября 2017, 17:08В Пензенской области задержали 65 пьяных водителей
13 ноября 2017, 16:33Губернатор поручил разработать систему обучения старших по домам
13 ноября 2017, 16:07Губернатор раскритиковал работу по обеспечению жильем детей-сирот
13 ноября 2017, 15:33В Сердобском районе «Приора» улетела в кювет, есть пострадавшие