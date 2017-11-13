13 ноября 2017, 15:06Спорт В Пензе соберутся лучшие юные гимнасты России В Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» с 15 по 18 ноября пройдет первенство России по спортивной гимнастике среди юношей (0+).

Около ста спортсменов станут участниками соревнований. Гимнасты съедутся из 32 субъектов РФ в возрастной категории 2004-2006 годов рождения (11-13 лет) по программам 1 и 2 разрядов.

«Пензенскую область на Первенстве представят шесть гимнастов», - сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Участники выполнят обязательную и произвольную программу. Победителей личного многоборья и командного первенства определяет по сумме двух дней. 17 и 18 ноября будут разыграны финалы в отдельных видах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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