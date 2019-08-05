В Пензе собака второй день ищет хозяина под дождем

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05 августа 2019, 16:38Общество
Пензенцы сообщили в Сети о собаке, которая второй день ходит по улице и выглядит так, будто потерялась и ищет хозяина.
Фото пса опубликовали в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, животное вторые сутки гуляет под дождем. Из-за наличия ошейника местные жители убеждены, что собака домашняя.
«Потерялась собака. Второй день бегает около нашего дома. Не агрессивная, подходит каждый раз к подъезду, когда дверь открывается», - написала местная жительница под фото.
В комментариях к посту женщина уточнила, что собака бродит возле дома №8 на ул. Ульяновской.
Сообщить какую-либо информацию о хозяевах питомца можно здесь.
Ранее информагентство сообщало о поиске владельца другого потерявшегося пса с ул. Красной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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