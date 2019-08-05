В Пензе собака второй день ищет хозяина под дождем

Пензенцы сообщили в Сети о собаке, которая второй день ходит по улице и выглядит так, будто потерялась и ищет хозяина.

Фото пса опубликовали в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, животное вторые сутки гуляет под дождем. Из-за наличия ошейника местные жители убеждены, что собака домашняя.

«Потерялась собака. Второй день бегает около нашего дома. Не агрессивная, подходит каждый раз к подъезду, когда дверь открывается», - написала местная жительница под фото.

В комментариях к посту женщина уточнила, что собака бродит возле дома №8 на ул. Ульяновской.

Сообщить какую-либо информацию о хозяевах питомца можно здесь.

Ранее информагентство сообщало о поиске владельца другого потерявшегося пса с ул. Красной, пишет ИА «Пенза-Пресс».