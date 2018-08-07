В Пензе собака спасла женщину от нападения незнакомца

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07 августа 2018, 19:52Криминал
Сотрудники пензенского отряда Росгвардии во время патрулирования по городу получили сигнал из дежурной части о том, что на улице Клары Цеткин молодая девушка просит о помощи. И уже через считанные минуты прибыли по указанному адресу.
«Женщина рассказала, что, возвращаясь домой из бара заметила, что ее преследует неизвестный гражданин. Дойдя до гаражей, он схватил ее и потащил, а потом начал приставать к ней. В этот момент на него набросилась собака, он испугался и убежал. Потерпевшая подробно описала подозреваемого и показала направление, в котором он скрылся. При осмотре территории мы заметили шедшего вдоль дороги мужчину», - прокомментировал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Никитин Сергей.
Его остановили и показали девушке, она опознала в нем нападавшего. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в полицейский участок.
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