В Пензе со сцены ПГУ прозвучали французские хиты

В Пензенском государственном институте прошел фестиваль французской песни. В нем приняли участие студенты и школьники, которые только погружаются в иностранную культуру и носители языка. Со сцены прозвучали и хиты из XX века, и современные композиции.

Фестиваль французской песни в Пензенском государственном педагогическом институте прошел в 19 раз. Отличительная особенность 2018 года, среди участников - носители языка. Организаторы не скрывают, что одна из главных целей фестиваля - сугубо лингвистическая. Песня помогает не только жить, но и учить язык. Виктория Серова учит французский со второго класса.

«На таком фестивале я выступаю впервые, очень люблю Францию и все, что с ней связано. Знание языка помогает понять, пережить эмоции, которые заложены в песне. Когда пою, то живу, чувствую слова и просто кайфую на сцене», - рассказала она.

Вдохновитель и многолетний режиссер-постановщик фестиваля - француз, композитор и аранжировщик Пьер-Мишель Вербер.

«Цель фестиваля - повысить интерес к этому языку, и объединить его любителей», - сказал он.



Среди активных любителей французской песни - студенты, школьники и взрослые. Их репертуар - это народные, современные композиции, динамичные хиты XX века и лирика.