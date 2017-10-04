В Пензе сняли с продажи более полутонны куриных грудок

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04 октября 2017, 13:33Общество
На пензенском предприятии выявлены нарушения ветеринарного законодательства.
При проведении внеплановой проверки специалистом отдела госветнадзора было установлено, что на одном из предприятий города Пензы на куриные грудки не имелось ветеринарно-сопроводительных документов. Следовательно, нет подтверждения качества и безопасности продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
На этом основании организацию привлекли к административной ответственности. Более 548 кг мяса птицы сняли с реализации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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