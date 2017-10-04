04 октября 2017, 13:33Общество В Пензе сняли с продажи более полутонны куриных грудок На пензенском предприятии выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

При проведении внеплановой проверки специалистом отдела госветнадзора было установлено, что на одном из предприятий города Пензы на куриные грудки не имелось ветеринарно-сопроводительных документов. Следовательно, нет подтверждения качества и безопасности продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

На этом основании организацию привлекли к административной ответственности. Более 548 кг мяса птицы сняли с реализации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: фото предоставлено специалистом по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

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