В Сети появилось видео аварии на ул. Луначарского в Пензе

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20 июля 2017, 11:03Происшествия
На видеохостинге Youtube пользователь под именем КОСТА TV опубликовал видео аварии, произошедшей вечером 19 июля в центре Пензы.
На записи, сделанной пользователем, видна изрядно помятая иномарка, стоящая на перекрестке улиц Луначарского и Толстого. Неподалеку от нее на боку лежит еще одна легковушка. На ней расположен мужчина, который, вероятно, пытается кого-то вытащить через окно в дверце автомобиля.
Официальной информации по поводу аварии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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