В Пензе снова произошла авария с участием мотоцикла

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20 июля 2017, 10:06Происшествия
В Пензе на улице Луначарского случилось ДТП с участием мотоциклиста.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза.Live» появились снимки с места ДТП, на которых видно лежащий на дороге перевернутый мотоцикл, рядом стоят «ГАЗель» и еще один мотоцикл.
Около места ДТП стоит карета скорой помощи, о количестве пострадавших неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Официальных данных о том, кто стал виновником аварии, пока нет. Пользователи дали свою оценку произошедшему.
«Мотоциклистов не сбивают! Они сами под или на авто лезут, так как скоростной режим не контролируют», - предположила Юлия.
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