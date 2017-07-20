20 июля 2017, 10:06Происшествия В Пензе снова произошла авария с участием мотоцикла В Пензе на улице Луначарского случилось ДТП с участием мотоциклиста.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза.Live» появились снимки с места ДТП, на которых видно лежащий на дороге перевернутый мотоцикл, рядом стоят «ГАЗель» и еще один мотоцикл.

Около места ДТП стоит карета скорой помощи, о количестве пострадавших неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Официальных данных о том, кто стал виновником аварии, пока нет. Пользователи дали свою оценку произошедшему.

«Мотоциклистов не сбивают! Они сами под или на авто лезут, так как скоростной режим не контролируют», - предположила Юлия.

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_619167