В Пензе снизилось число классов, закрытых на карантин

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02 февраля 2017, 14:32Общество
В Пензе на 1 февраля снизилось число классов, которые ранее закрыли на карантин.
По данным ежедневного мониторинга управления образования города Пензы, сейчас на карантин закрыты 62 класса в 23 школах.
«В каждом учреждении образования проводятся профилактические меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что ранее на карантин закрыли 73 класса в 28 школах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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