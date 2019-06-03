В Пензе снизили цены на авиабилеты

Так, уменьшилась стоимость перелета по маршруту «Сочи-Пенза-Сочи». Теперь билеты можно купить по цене от 5563 рублей (за перелет в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании), сообщает пресс-центр регионального правительства.

Помимо этого, снизилась стоимость на билеты в Москву. По маршруту «Москва-Пенза-Москва» можно будет отправиться за 3590 рублей. Эта акция будет действовать с 21 сентября 2019 года по 28 марта 2020-го при учете бронирования не позднее, чем за 45 дней до вылета, пишет ИА «Пенза-Пресс».