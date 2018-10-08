В Пензе снижается число мест концентрации аварий – ГИБДД

В Пензе в этом году благодаря реализации программы «Безопасные и качественные дороги» снизилась общая аварийность и число мест концентрации ДТП.

Об этом в передаче «Первая студия» (16+) сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Бубнов. По его словам, в прошлом году насчитывалось 45 мест концентрации ДТП, в 2018-ом – 30.

«Снижение произошло в полтора раза», - подчеркнул он.

Напомним, в Пензе в программу на следующий год предлагают включить 127 объектов. Особое внимание при разработке проектов намерены уделить обустройству парковок, отводу воды с проезжей части, сообщает ИА «Пенза-Пресс».