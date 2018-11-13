В Пензе снимут выпуск программы НТВ «Поедем, поедим»

В Пензенскую область приедет федеральное телевидение: в 2019 году в регионе пройдут съемки программы НТВ «Поедем, поедим» (0+).

Об этом 13 ноября сообщила министр культуры Татьяна Курдова в ходе обсуждения проекта бюджета региона на 2019-2021 годы. Председатель пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов задал ей вопрос о том, сколько средств предусмотрено на развитие внутреннего туризма в регионе в будущем году.

По ее словам, на съемки программы заложено 200 тысяч рублей.

«Федеральные СМИ приедут в Пензу на пресс-тур в августе-сентябре», - пояснила Татьяна Курдова.

Всего на развитие внутреннего туризма в регионе в 2019 году предусмотрено 3 млн 18 тыс. рублей. На конкурс по разработке инвестпроектов и проектно-сметной документации – 1 млн рублей. На изготовление рекламно-информационной продукции заложено 868 тысяч, на разработку сайта - 210 тысяч.

Также 240 тысяч рублей заложено в бюджет региона на проведение промо-акций и поддержку туристско-информационного центра. Еще 500 тысяч потратят на участие в двух международных выставках, на которых будет представлен потенциал Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».