В Пензе снимут фильм про Ивана Айвазовского

Съемочный процесс в залах галереи уже стартовал. Фильм посвящен истории жизни знаменитого художника и секретам его таланта. В кинокартине будут задействованы актеры пензенского драмтеатра, сообщает пресс-служба Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Полотно Ивана Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты», которое является гордостью пензенской галереи, будет экспонироваться целый год – с ноября 2019 по ноябрь 2020 года в Музее одной картины им. Г. В. Мясникова. Знакомство с работой будет предварять фильм «Секретные краски Айвазовского» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».