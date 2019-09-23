В Пензе снимут фильм про Ивана Айвазовского

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23 сентября 2019, 16:07Культура
Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого послужит съемочной площадкой для документально-художественного фильма «Секретные краски Айвазовского».
Съемочный процесс в залах галереи уже стартовал. Фильм посвящен истории жизни знаменитого художника и секретам его таланта. В кинокартине будут задействованы актеры пензенского драмтеатра, сообщает пресс-служба Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.
Полотно Ивана Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты», которое является гордостью пензенской галереи, будет экспонироваться целый год – с ноября 2019 по ноябрь 2020 года в Музее одной картины им. Г. В. Мясникова. Знакомство с работой будет предварять фильм «Секретные краски Айвазовского» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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