28 декабря 2017, 11:06Общество В Пензе снесли ларек с шаурмой напротив ПГУАС В Пензе снесли незаконно установленный ларек с шаурмой на остановке в районе ул. Беляева.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, жители города часто жаловались на неудовлетворительную работу торгового объекта.

«Киоск не канализован, работает на привозной воде. Спецодежда у обслуживающего персонала отсутствует. Денежные расчеты с покупателями и приготовление блюд осуществлял один продавец, для которого отсутствовали элементарные гигиенические условия. Кроме того, нестационарный объект был расположен в непосредственной близости с высшим учебным заведением, студенческим общежитием, постоянными покупателями шаурмы являлись студенты различных городов и иностранных государств», - отметили в администрации.

Собственнику самовольно установленного киоска предлагали добровольно его демонтировать. 27 декабря он был снесен, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/samovolno_ustanovlennyy_obekt_demontirovan/