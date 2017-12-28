В Пензе снесли ларек с шаурмой напротив ПГУАС

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28 декабря 2017, 11:06Общество
В Пензе снесли незаконно установленный ларек с шаурмой на остановке в районе ул. Беляева.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, жители города часто жаловались на неудовлетворительную работу торгового объекта.
«Киоск не канализован, работает на привозной воде. Спецодежда у обслуживающего персонала отсутствует. Денежные расчеты с покупателями и приготовление блюд осуществлял один продавец, для которого отсутствовали элементарные гигиенические условия. Кроме того, нестационарный объект был расположен в непосредственной близости с высшим учебным заведением, студенческим общежитием, постоянными покупателями шаурмы являлись студенты различных городов и иностранных государств», - отметили в администрации.
Собственнику самовольно установленного киоска предлагали добровольно его демонтировать. 27 декабря он был снесен, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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