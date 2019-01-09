В Пензе снег со Свердловского моста вывезут ночью 10 января

В Пензе продолжают очищать дороги от снежных завалов. Маршруты для снегоуборочной техники уточняются каждый день, на рабочих планерках. Только за последние сутки самосвалы вывезли почти 6000 тонн снежной массы.

Улица Злобина - пример того, как не должно быть. Проезжая часть заужена настолько, что движущимся машинам приходится выезжать на полосу встречного движения.

Скопившиеся вдоль перекрестков и остановок снежные валы было решено убрать на одной из последних планерок в МУП «Пензадормост». Они в силу сложной дорожной ситуации проходят каждый день. Специалисты предприятия и представители департамента жилищно-коммунального хозяйства составляют наиболее оптимальные маршруты и отправляют снегоуборочную технику туда, где она особенно востребована. На каждом участке города ночью и днем работают до трех десятков самосвалов и до 15 погрузчиков.

«Вычищаем из-под машин. Водители убирают автомобили со скандалом. Очищаем остановки, остановки и тротуары», - рассказала бригадир МУП «Пензадормост» Елена Филиппова.

В дневную смену 9 января вывоз снега был организован с улиц Карпинского, Пушкина, Бакунина, Московской, Павлушкина, Тухачевского и Терновского. Кроме основных магистралей Пензы, в приоритете у дорожников - путепроводы и мосты. Так, снег со Свердловского должны вывезти ближайшей ночью.