В Пензе следственный комитет подвел итоги работы за 2016 год

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03 февраля 2017, 19:47Общество
Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области подвело итоги работы за 2016 год. В расширенном заседании коллегии приняли участие представители органов власти и правопорядка.
В 2016-ом Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области работало эффективно. Об этом заявил руководитель ведомства Олег Трошин во время расширенного заседания коллегии по итогам работы за год. В 2016 году в производстве находилось 2195 уголовных дел, 430 из них - по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.
По итогам года уровень раскрываемости преступлений в Пензенской области превышает общероссийский. Раскрыто 94% убийств, а также все случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и все преступления против половой неприкосновенности граждан. Было возбуждено 141 уголовное дело коррупционной направленности и 28 уголовных дел о налоговых преступлениях.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, присутствовавший на заседании коллегии, призвал правоохранителей активнее заниматься расследованием экономических преступлений.
«Меня как губернатора волнуют вопросы уголовных дел в сфере нарушения экономического характера. Потому что от этого зависит развитие экономики, поступления в бюджет Пензенской области и муниципальных образований», - отметил он.
В 2016 году Следственное управление инициировало принятие нескольких нормативно-правовых актов. В частности, дополнение Уголовного кодекса статьей «Укрывательство преступлений в отношении малолетних» и запрет продажи на территории Пензенской области спичек и зажигалок несовершеннолетним.
Кроме того, после резонансного случая в Золотаревке, когда содержавшийся у одного из жителей медведь вырвался на свободу и убил человека, следовали выступили с инициативой принятия документа, регулирующего правила и требования по содержанию диких животных в неволе, а также предусматривающего ответственность за нарушение этих правил.
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