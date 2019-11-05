05 ноября 2019, 10:01Происшествия

В Пензе следователи выясняют причину смерти женщины на даче

Пензенские следователи проводят проверку по факту смерти 56-летней женщины. Ее тело обнаружили после тушения пожара.

По данным следствия, На территории садоводческого товарищества «Северная гора» в 11 часу вечера 3 ноября произошел пожар. Когда огонь потушили, в дачном доме обнаружили тело женщины.

«При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на нем, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи выясняют причину пожара, а также все обстоятельства гибели пензячки. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1406381/

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