В Пензе следователи выясняют причину смерти женщины на даче

Пензенские следователи проводят проверку по факту смерти 56-летней женщины. Ее тело обнаружили после тушения пожара.

По данным следствия, На территории садоводческого товарищества «Северная гора» в 11 часу вечера 3 ноября произошел пожар. Когда огонь потушили, в дачном доме обнаружили тело женщины.

«При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на нем, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи выясняют причину пожара, а также все обстоятельства гибели пензячки. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».