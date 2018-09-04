В Пензе следователь полиции присвоил себе миллион из изъятых денег

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04 сентября 2018, 12:36Криминал
В Пензенской области следователь по особо важным делам регионального управления УМВД оказался нечистым на руку.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, в ноябре прошлого года, расследуя дело о сбыте наркотиков, полицейский отправился Москву. В ходе обыска в квартире одного из фигурантов дела было изъято 2 млн рублей. Это подтверждал составленный протокол обыска. Купюры упаковали в бумажный конверт.
Следователь решил взять часть из этих денег. Он вскрыл конверт и забрал миллион рублей. Чтобы скрыть свои действия, мужчина внес в протокол обыска ложные сведения об изъятии одного миллиона рублей, выполнил от имени участвующих лиц подписи в протоколе.
Деяние было раскрыто. Полицейского уволили из органов. Его обвинили в присвоении средств с использованием служебного положения, служебном подлоге.
Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы, штрафу в 50 тысяч рублей. Также он на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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