В Пензе следователь полиции присвоил себе миллион из изъятых денег

В Пензенской области следователь по особо важным делам регионального управления УМВД оказался нечистым на руку.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ, в ноябре прошлого года, расследуя дело о сбыте наркотиков, полицейский отправился Москву. В ходе обыска в квартире одного из фигурантов дела было изъято 2 млн рублей. Это подтверждал составленный протокол обыска. Купюры упаковали в бумажный конверт.

Следователь решил взять часть из этих денег. Он вскрыл конверт и забрал миллион рублей. Чтобы скрыть свои действия, мужчина внес в протокол обыска ложные сведения об изъятии одного миллиона рублей, выполнил от имени участвующих лиц подписи в протоколе.

Деяние было раскрыто. Полицейского уволили из органов. Его обвинили в присвоении средств с использованием служебного положения, служебном подлоге.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы, штрафу в 50 тысяч рублей. Также он на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».