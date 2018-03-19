В Пензе скверу «45-й меридиан» планируют дать официальное название

Депутаты Пензенской городской Думы провели заседание постоянной комиссии по градорегулированию и землепользованию. Они заслушали отчет о деятельности управления муниципального имущества за 2017 год и выбрали перечень вопросов, который будет рассмотрен во время очередной сессии.

В своем докладе начальник управления муниципального имущества Наиля Алюшева подробно остановилась на двух составляющих - пополнении бюджета за счет сделок по аренде и выкупу земли и борьбе с задолженностью. Она в 2017-м заметно сократилась, но не принципиально - с 389 до 326 миллионов рублей.

«В целях сокращения задолженности по арендной плате в адрес должников направлено 3050 претензий на основную сумму долга 361 млн 270 тыс рублей, в отношении 299 арендаторов поданы исковые заявления в суд по взысканию долга», - прокомментировала Наиля Алюшева.

Кроме того, депутаты решили внести в список вопросов будущей сессии обращения от общественности и общественных организаций о присвоении новым городским культурным объектам наименований. Так Русское географическое общество попросило дать официальное название открытому на пересечении улиц Кулакова и Пушкина скверу «45-й меридиан».

«Рассматривался вопрос о присвоении скверу на проспекте Победы наименования Бессмертного полка в честь патриотической акции по увековечиванию истории, это инициатива жителей города Пензы», - рассказала и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова.

Эти вопросы депутаты единогласным решением внесли в повестку будущей сессии Гордумы. Законодатели отдельным блоком рассмотрели сразу несколько пунктов о передаче в безвозмездное пользование образовательным организациям зданий и помещений. Решение по ним будет принято так же на сессии.